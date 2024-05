"UK Women" – Britische Fotografinnen in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen

28 britische Fotografinnen aus drei Generationen öffnen uns den Blick für gesellschaftliche und soziale Umbrüche, für die Folgen der Migration und das Ringen um Stabilität. Die Aufnahmen umspannen den Zeitraum von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart. Sie dokumentieren das Alltagsleben in der Großstadt und auf dem Land ebenso wie die Suche nach der eigenen Identität. Die Ausstellung "UK Women - Britische Fotografie zwischen Sozialkritik und Identität" ist bis zum 15. September in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zu sehen.

Autorin des TV-Beitrags: Anke Rebbert