Hitlers Eliteschüler - Die Ordensburg Vogelsang in 360°

Die 360-Grad-Dokumentation bietet neben den Erzählungen des Zeitzeugen beeindruckende VR -Drohnen-Aufnahmen des Ortes Vogelsang sowie historisches Ton- und Bildmaterial über die Ausbildung zu den neuen "Herrenmenschen" und Hitlers Vorstellungen zur deutschen Jugend der Zukunft.

Günther Kirsch

Günter Kirsch kann auf ein 90-jähriges, bewegtes Leben zurückblicken. Er ist in Beverungen geboren und hat viele Jahre seiner Kindheit auf den Adolf-Hitler-Schulen der "Ordensburgen" Sonthofen und Vogelsang verbracht. In den letzten Kriegstagen wurde er eingezogen und kämpfte als Soldat. Heute ist ihm wichtig, vor allem heutigen Schülern von seinen Erlebnissen und Erfahrungen aus dieser Zeit zu berichten.

Die ehemalige NS-Ordensburg Burg Vogelsang in der Eifel

Die ehemalige NS-Ordensburg Burg Vogelsang ist ein von den Nationalsozialisten in der Eifel errichteter Gebäudekomplex bei Schleiden-Gemünd in Nordrhein-Westfalen. Die Burg fungierte von 1936 an zunächst als Schulungsstätte für sogenannte "Ordensjunker". Später, nach Kriegsbeginn wurden auf der Ordensburg dann die "Adolf-Hitler-Schüler" unterrichtet.