Ähnlich nostalgisch kommt die Rubrik "Spiels noch einmal, Sam" daher, in der sich Torsten Sträter an die "Wundertüte" erinnert. Die gab’s gefüllt mit "billigstem Tinnef, dessen Wert monetär kaum messbar ist, blickdicht umhüllt in einem DIN A4-Umschlag mit einem Clown drauf."

In "Akte Wichs", der Rubrik, in der sich Torsten Sträter unsere Sprache ansieht, dreht und wendet, geht es diesmal um "bekloppte Fragen von Vorgesetzten". Dazu zählt unter anderem: "Was haben Sie sich dabei gedacht?"

Zu Gast ist der Cartoonist Ralph Ruthe, dessen Humor brillant und dessen Stil unverkennbar ist. Er zeichnet bei "Sträter" etwas abgeänderte Redewendungen, die das Publikum erraten darf.