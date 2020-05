Sträter - Folge 3

Sträter kommt, wie man es von ihm kennt, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Er spricht über Laptops von Fisherprice, Duschkabinen in Theatern, Photosynthese, Preiselbeeren und Blisterpackungen, die ihn in den Wahnsinn treiben.

In der Kategorie "Kammanommakucken" empfiehlt Sträter diesmal ein eher unbekanntes Meisterwerk mit Sylvester Stallone: "Over The Top". Er hält eine Ansprache ans Volk und gewährt einen nostalgischen Einblick in sein Privatleben.

Zu Besuch im Kölner "Club der Töne" sind diesmal gleich zwei Comedy-Stars: Carolin Kebekus und Luke Mockridge, mit denen Sträter über ihr Leben während der Corona-Zeit und über neue Pläne spricht.

Ebenfalls wieder mit dabei: Comedian Tino Bomelino, der Torsten mit skurrilen Zeichnungen zum Thema "Eissorten" überrascht.

Stand: 14.05.2020, 13:11