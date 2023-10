Was kostet: Urlaub auf dem Bauernhof?

Entsprechend groß ist das Angebot. Doch für wen ist das was? Familienurlaub inklusive Streichelzoo für Kinder, so das gängige Klischee. Aber stimmt das noch? Oder sprechen die Höfe mittlerweile auch Paare und Singles an? Wie findet man das passende Angebot, was kann man auf und rund um die Höfe alles erleben und was kostet all das?

Johannes Zenglein checkt das Angebot auf zwei unterschiedlichen Bauernhöfen in beliebten bayerischen Ferienregionen: ein 5-Sterne-Bauernhof am Chiemsee und ein Bio-Bauernhof in den Berchtesgadener Alpen. Er probiert die Angebote in den beliebten Ferienregionen rund um die Höfe aus: von Rad- und Schifftour auf dem Chiemsee bis zum Rafting auf reißenden Bergflüssen, von gemütlich bis actiongeladen.