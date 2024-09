Mitternachtsspitzen Maxi – Nach den Wahlen ist vor der Wahl

Mit den Gästen Jonas Greiner, Urban Priol, Herr Schröder, Ralf Senkel, Simone Solga, Gastgeber Christoph Sieber und Karen Dahmen, Michael Hatzius, Martin Maier-Bode sowie den Musikern Peter Brings, Eko Fresh, Tobi Hebbelmann und Till Menzer

Fast auf den Tag genau vor 35 Jahren öffnete die Volksrepublik Ungarn ihre Grenze zu Österreich. Dies ermöglichte DDR-Bürgern erstmals seit Beginn des Kalten Krieges einen legalen Weg der Auswanderung in die westliche Welt - ohne Ausreiseantrag.

Wenige Tage vor dieser Maxi-Ausgabe der Mitternachtsspitzen fanden in Sachsen und Thüringen Landtagswahlen statt, zwei Wochen danach wählt Brandenburg.

Insgesamt etwa sieben Millionen Wahlberechtigte sahen und sehen sich konfrontiert mit Slogans wie „Grenzkontrollen durch die sächsische Polizei“, „Vorbereitung auf die Remigration“, „Alles für Thüringen!“ sowie „es liegt im unmittelbaren Interesse Brandenburgs, wieder ungestört Handel mit Russland betreiben zu können“.

Zwingend Anlass für Gastgeber Christoph Sieber (gebürtiger Schwabe, aber zu Hause in Köln), für sein Ensemble und seine Gäste, mit den Mitteln des Live-Kabaretts erneut das Wesentliche zu betonen: den Frieden bewahren, die Freiheit aushalten!

Und so gestalten er und seine Gäste Jonas Greiner (geboren in Thüringen), Urban Priol (gebürtiger Unterfranke), Johannes Schröder (geboren im Westen Berlins), Ralf Senkel (aus dem Rheinland), Simone Solga (geboren in Thüringen) sowie das Ensemble mit Karen Dahmen (aus dem Osten Belgiens), Michael Hatzius (geboren im Osten Berlins) sowie Martin Maier-Bode (gebürtiger Düsseldorfer) mit den Musikern Peter Brings und Eko Fresh (beide geboren in Köln), Tobi Hebbelmann (gebürtiger Emsländer) und Till Menzer (geboren in Krefeld) die voraussichtlich unterhaltsamste Nach-den-Wahlen-und-vor-der-Wahl-Party.