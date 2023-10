Mitternachtsspitzen im Oktober

Gastgeber Christoph Sieber, Karen Dahmen, Michael Hatzius, Philip Simon, die beiden Musiker Tobi Hebbelmann und Till Menzer sowie die Gäste Sarah Bosetti, Emmanuel Peterfalvi alias Alfons und Urban Priol gestalten die fünfzehnte Ausgabe während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ...

… und zu ergänzen ist: die zigte Ausgabe während Flüchtende im Mittelmeer ertrinken und die erste Ausgabe seit der neuerlichen Gewalt-Eskalation im Nahen Osten.

Hinzugefügt werden kann aber auch: die zigte Ausgabe während wir unserem Planeten einheizen, sich hierzulande viele der Armutsgrenze nähern, sich etliche nach einfachen Lösungen sehnen und das gesellschaftliche Miteinander ins Wanken gerät.

„Wichtig ist, dass wir auch in dieser Zeit nicht den Humor verlieren, sonst sind wir wirklich verloren. Ich mache Unterhaltung und das ist etwas, was die Menschen am Leben erhält.“ Mit diesem Credo startet Christoph Sieber jetzt ins 36. Jahr der „Mitternachtsspitzen“.

Gemeinsam mit Philip Simon sowie weiteren Künstlerinnen und Künstlern setzt er fort, was ab 1988 schon Richard Rogler oder Jürgen Becker und Wilfried Schmickler auf die Bühnen des Wartesaals unter dem Kölner Hauptbahnhof trieb: jenes laute Nachdenken über das Misslungene und Schlechte vor der eigenen Haustür oder andernorts, jene aufrichtigen Versuche, mit ironisch-satirischer Distanz schmerzvolle Erfahrungen oder üble Zustände besser bewältigen zu können.

Denn ein Conférencier oder Kabarettist „ist einer, der dem Publikum möglichst heiter zu erklären versucht, dass es heutzutag` nix zu lachen gibt.“ Wusste schon Fritz Grünbaum, gestorben 1941 im Konzentrationslager Dachau.