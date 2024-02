Mitternachtsspitzen im Februar

Gastgeber Christoph Sieber, Karen Dahmen, Michael Hatzius, Philip Simon, die beiden Musiker Tobi Hebbelmann und Till Menzer sowie die Gäste Lisa Feller, René Sydow und Mathias Tretter gestalten die siebzehnte Ausgabe während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ...

Die Karnevalssession ist schon wieder beendet, vieles andere leider nicht.

Die Auseinandersetzungen in der Berliner Ampelkoalition ebenso wie das Streiken für höhere Löhne beschäftigen uns hierzulande weiter. Die Notwendigkeit, gegen rechtsradikale Ansichten und Organisationen zu protestieren, besteht mehr denn je.

Beim Blick ins Ausland schließlich kann einem die Hoffnung auf bessere Zeiten gänzlich verloren gehen: In Teilen Europas wütet ein zermürbender Krieg, die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten schreitet fort und vergrößert das Leid so vieler schier unaufhaltsam. Und auch in Asien und Nordamerika liefert politisches Personal markige Zitate und grelle Schlagzeilen, die nichts Gutes erwarten lassen.

So weit, so düster. Was also tun?

Weitermachen! Nach wie vor besonnen bleiben, für mehr Gerechtigkeit, für Freiheit und Frieden eintreten, einander helfen. Das Miteinander stärken.

Und sei es zwischendurch auch nur mit Worten oder eben Wortwitz. Zum Beispiel mit den äußerst bescheidenen Mitteln der Ironie und der Satire, mit Comedy oder Kabarett.