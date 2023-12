Mitternachtsspitzen – Best of 2021-2023

Mit Gastgeber Christoph Sieber, Karen Dahmen, Michael Hatzius, Martin Maier-Bode, Luisa Charlotte Schulz, Philip Simon, dem Musiker Tobi Hebbelmann sowie den Gästen Abdelkarim, Ozan Akhan, Alfons, Negah Amiri, Sarah Bosetti, Dave Davis, Lisa Eckhart, Lisa Feller, Johann König, Tobias Mann, Susanne Pätzold, Urban Priol, Lars Reichow, Maxi Schafroth, Wilfried Schmickler, Florian Schroeder, Tina Teubner und Mathias Tretter

Erst noch Corona mit den damit verbundenen Einschränkungen, dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, ein sich rapide veränderndes Klima, Erdbeben, Ströme von Flüchtlingen, Hilfesuchenden, Notleidenden, schließlich Terror im Nahen Osten sowie Feindseligkeiten und neue Gewaltbereitschaft hierzulande, gleichzeitig das Kleinklein der Bürokratie und die Mühen der Demokratie – einerseits alles ein bisschen viel auf einmal, andererseits genügend Stoff für die Versuche, mit ironisch-satirischer Distanz schmerzvolle Erfahrungen oder üble Zustände besser bewältigen zu können.

„Die Zeiten für Satire sind immer gut. Sie stirbt nicht, solange der Mensch menschelt.“

Weiß Gerhard Polt. Und Christoph Sieber bekennt: „Wichtig ist, dass wir auch in dieser Zeit nicht den Humor verlieren, sonst sind wir wirklich verloren. Ich mache Unterhaltung und das ist etwas, was die Menschen am Leben erhält.“

Die „Mitternachtsspitzen“ als die am längsten existierende Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen sind nicht nur eine Fortsetzung des Journalismus mit anderen Mitteln, nämlich lustigen, sondern können auch Lebenshilfe sein.