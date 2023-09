OFF-CAM: So ticken deutsche Twitch-Stars

Sie sind jung, reich, meinungsbildend, berühmt – oder wollen genau das werden: StreamingStars! Viele von ihnen sind mit Gaming groß geworden. „Ich kenne kein Maß, bei allem was ich mache“, bekennt LeFloid. Er ist Teil von DoktorFroid, einem Twitch-Kanal, den er mit seinen beiden Freunden Paul und Olli betreibt und der 230.000 Follower hat. Shurjoka ist gerade Spielerin des Jahres geworden, bekommt wegen ihrer politischen Ansichten aber auch immer wieder Shitstorms, mit denen sie lernen muss umzugehen. Bdarf hingegen steht noch ganz am Anfang, hat seinen Job auf dem Bau hingeschmissen und will Twitch-Star werden, denn Gaming ist nicht nur seine Leidenschaft, sondern auch die größte Branche in der Unterhaltungsindustrie. Es werden Milliarden umgesetzt.

Über Monate haben wir DoktorFroid, Shurjoka und Bdarf im Alltag – behind the streams - begleitet. LeFloid ist mit seinen beiden Freunden Olli und Paul schon jahrelang im StreamingBusiness. Ihn kennen die meisten noch, weil er 2015 Angela Merkel interviewte. Jetzt setzen die Freunde auf Content, der aus Gaming, Vlogs, Essen und Nerdtalk besteht. Gerade haben sie etwa eine Viertel Million Euro in ein extrem professionelles Studio gesteckt. Der Druck ist groß, im Geschäft zu bleiben. Workaholics sind LeFloid, Paul und Olli allesamt. Urlaub, Freizeit, Familienzeit gehen fast immer unter – Zahlen, Klicks und die Followerschaft sind immer im Blick. Wie bekommen sie es überhaupt hin, neben ihrem Beruf noch ein Privatleben zu haben mit ihren Familien?

Shurjoka, 25 Jahre alt, 240.000 Follower, hat sich ihre Community schon als Schülerin aufgebaut. Sie ist schnell, meinungsstark, politisch, feministisch, setzt sie sich für gesellschaftliche Gerechtigkeit und vor allem für Transrechte ein. In der Öffentlichkeit macht sich die Aktivistin damit nicht immer beliebt. Sie ist umstritten, wird sogar bedroht. Depressive Episoden begleiten sie seit ihrer Kindheit und es fällt ihr schwer, eine innere Balance zu finden zwischen digitalem Aktivismus und mentaler Gesundheit. Deshalb fährt sie häufig zum Pferdestall und sucht dort nach Ruhe, weit weg von der Streaming-Welt.

Bdarf, ehemaliger Installateur aus Berlin, ist noch komplett unbekannt in der Szene und hat bisher 620 Follower. Sein Ziel: Er will seine Followerschaft innerhalb von drei Monaten mehr als verdoppeln und mit dem Streaming seine Fixkosten bezahlen können. 800 Euro im Monat zu verdienen, das ist sein Traum. Unterstützung erhält er dabei von seiner Freundin Judy, einer Erzieherin. Manchmal hat er nur zehn Personen, die ihm zuschauen, manchmal ein bisschen mehr. Wie setzt man sich durch in diesem hart umkämpften Business?

Sie alle sind fast immer online, jeden Tag im Kontakt mit der Community, dürfen keinen Trend verschlafen und müssen sich selbst als Marke aufbauen oder diese Marke attraktiv halten. Ein Dauerrun! Die Doku „OFF-CAM: So ticken deutsche Twitch-Stars“ gewährt einen tiefen Einblick in das Leben dieser Streaming-Stars.

Ein Film von Max Humpert und Tanja Reinhard

Redaktion: Jessica Briegmann, Sophie Schulenburg