Ehrwin des Jahres 2017

Ohne sie würde vieles in Nordrhein-Westfalen nicht funktionieren. Sie setzen sich selbstlos ein für andere. Und das Alles in ihrer Freizeit und alles ohne Geld dafür zu bekommen: die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Laut Staatskanzlei engagieren sich in NRW etwa 6 Millionen Menschen freiwillig und ehrenamtlich. In der Lokalzeit im WDR Fernsehen sagen wir diesen Menschen jeden Monat „ Danke “ und schauen auf ihre Arbeit und das Engagement, das hinter jedem Ehrenamt steckt. Dafür verleihen wir den „ Ehrwin des Monats “.