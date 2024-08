Ladies Night 4/2024

Stand: 15.08.2024, 15:45 Uhr

Deutscher Sommer 2024: Platzregen oder schwüle Hitze. Da bleibt nur die Flucht in den sonnigen Urlaub. Doch wohin soll die Reise gehen? Und was zieht man bloß an? Fragen über Fragen. Zum Glück hat sich Daphne de Luxe in der neusten Ausgabe der Ladies Night mit den aktuellen Trends für Sommeroutfits und Unterkünfte auseinandergesetzt.