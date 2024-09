Nach einem beinahe tödlichen Rodeo-Unfall muss sich der junge Cowboy Brady Blackburn mit der Tatsache abfinden, dass er nie wieder reiten kann, und stürzt in eine existentielle Identitätskrise: Immerhin definiert ihn nicht nur seine Umwelt, sondern vor allem auch er selbst als Sioux-Nachkomme sich vornehmlich über seine Arbeit mit Pferden. Schwer wiegen der abschätzige Blick seines Vaters, der Abschied von seinen enttäuschten Fans und das Fehlen des einzigartigen Gefühls der Freiheit, das ihn auf dem Rücken eines Pferdes durchströmt.

In atemberaubenden Bildern der Wildnis South Dakotas erzählt THE RIDER von zerbrochenen Träumen und verlorenen Identitäten. Authentisch und einfühlsam hält der Film die Balance zwischen zärtlicher Poesie, archaischen Mythen und der rauen Lebenswirklichkeit im amerikanischen Heartland. Der tief berührende Film basiert auf den wahren Leben seiner Darsteller. THE RIDER wurde in Cannes mit dem Art Cinema Award sowie mit dem Werner Herzog Filmpreis ausgezeichnet, der Mut, Entschlossenheit und Visionen honoriert.

USA 2017

Stab:

Buch: Chloé Zhao

Regie: Chloé Zhao

Darsteller:

Brady Blackburn (Brady Jandreau)

Wayne Blackburn (Tim Jandreau)

Lilly Blackburn (Lilly Jandreau)

Cat Clifford (Cat Clifford)

Terri Dawn Pourier (Terri Dawn Pourier)

Lane Scott (Lane Scott)

Tanner Langdeau (Tanner Langdeau)

James Calhoon (James Calhoon)

Victor Chasinghawk (Derrick Janis)