In seinem vierten Film „Birds of Passage – Das grüne Gold der Wayuu“ erzählt der kolumbianische Regisseur Ciro Guerra von den Anfängen des Marihuana-Schmuggels in den späten 60er Jahren. Die Bilder entstanden in der trockenen Region La Guarija im äußersten Osten Kolumbiens und zeigen, wie ein Wayúu-Indio zum kolumbianischen „Scarface“ aufsteigt.

„Birds of Passage“ war 2019 für einen Oscar in der Kategorie „Bester ausländischer Film“ nominiert.

Kolumbien/Dänemark/Mexiko 2018

Stab:

Buch: Maria Camila Arias

Regie: Ciro Guerra, Cristina Gallego