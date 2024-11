Video starten, abbrechen mit Escape Tolle Versprechen – welche Kosmetik braucht mein Gesicht wirklich? Der Haushalts-Check . . 43:30 Min. . UT . Verfügbar bis 20.11.2026. WDR.

Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks

Tolle Versprechen - welche Kosmetik braucht mein Gesicht wirklich?

Stand: 18.11.2024, 09:00 Uhr

Frisches Aussehen - jugendliches Strahlen - Haut ohne Falten: Und das in Nullkommanichts! Die Werbung für kosmetische Cremes, Seren und Co. verspricht viel und hält... ja was? Yvonne Willicks schaut sich Trends und Werbung auf dem Kosmetik-Markt genauer an.



Neufassung vom 28.11.2024: Wir haben einige Einblendungen aus Social Media ausgetauscht, weil sie im Kontext falsch verstanden werden konnten.

Von Silvia Kochen