Pappe, Plastik und Papier: Warum wird es nicht weniger?

Die Paprika eingeschweißt in Plastik, vorgeschnittenes Obst in Folie eingepackt, die Mini-Gurken im Pappkarton. Brauchen wir das? In manchen Fällen schon. Denn manchmal dient die Verpackung auch dem Produktschutz. Doch in vielen Fällen sind die Mengen an Verpackungen für Verbraucher und Verbraucherinnen nicht nachzuvollziehen und sorgen vor allem für eins: Verpackungsmüll!

225 Kilogramm sammelt sich im Schnitt bei jedem von uns im Jahr an. Und die Tendenz steigt! Denn unverpackt ist selten attraktiv, oft kompliziert und manchmal auch viel teurer. Doch wie lässt sich der Verpackungswahnsinn im Alltag stoppen?

Praktische Tipps im Alltag

Mehr als 60 % des Verpackungsmülls entsteht - laut Deutscher Umwelthilfe - in Privathaushalten.

Bei jedem Einkauf im Supermarkt oder zahlreichen anderen Geschäften, bringt man automatisch Verpackungsmüll mit nach Hause. Und dann noch Online-Versand- und To-Go-Verpackungen.

Eine Beobachtung der Deutschen Umwelthilfe im Juli 2023 hat gezeigt, dass vor allem in Discountern Lebensmittel mehrfach eingepackt und so verkauft werden. Hier lässt die Auswahl an unverpackten Lebensmitteln noch sehr zu wünschen übrig.

Der Mythos, dass verpackte Lebensmittel günstiger sind, stimmt nicht immer. Ein Blick nach vergleichbarer unverpackter Ware lohnt sich also.

Und hier einige Tipps, um ausreichend für den Einkauf von unverpackten Lebensmitteln vorbereitet zu sein.

Taschen und Gemüse/Obst-Netze selbst mitbringen

Netze oder Beutel für Brot und Brötchen nutzen

Behälter aus Glas für Produkte an der Frischetheke einpacken

Nachfüllpack kaufen, z. B. besonders sinnvoll bei: Körperpflegeprodukten, Wasch- und Putzmitteln

Entsorgung der Verpackungen

Was muss in welche Tonne?

Das Nachfragen bei der örtlichen Abfallbeseitigung lohnt sich immer. Dort gibt es verbindliche Broschüren mit Tipps zur Entsorgung.