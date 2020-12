Unsere wunderbaren Jahre (2) Alte Schuld und alte Liebe

Ulla, die inzwischen Medizin in Tübingen studiert, kehrt nach Altena zurück als sie von der Verhaftung ihres Vaters erfährt. Ihre Mutter Christel ist sich sicher, dass Böcker ihn denunziert hat, Stacheldraht an das KZ Bergen-Belsen geliefert zu haben! Wenn keine Gegenbeweise vorlegt werden, sieht es schlecht für Eduard aus. Doch die alten Papiere sind bei einem Fliegerbombenangriff verbrannt.

Ulla hat eine Idee. Ihr Vater hatte vor Jahren seinem Freund, dem jüdischen Apotheker Julius Rosen, zur Flucht verholfen. Er könnte als Leumundszeuge aussagen. Die Spuren deuten nach Ost-Berlin und Ulla wendet sich in ihrer Verzweiflung an Tommy, der hier studiert und eine Beziehung mit seiner Professorin hat. Tatsächlich finden sie mit Hilfe von Sibylle, die ausgezeichnete Verbindungen hat, Rosen. Aber auch die alten Gefühle flammen wieder auf.

Derweil führt Gundel die Geschäfte der Firma, sehr zum Unmut von Böcker, der die alleinige Macht haben will. Sie trifft ihre alte Jugendliebe Benno in Köln wieder und die Beiden kommen sich näher. Für ihre Schwester Margot ist das Leben alles andere als rosig. Nach dem Tod von Fritz versucht sie durch Schmuggeln Geld zu verdienen. Eines Nachts überfährt sie einen Grenzer und vertraut sich in ihrer Not ausgerechnet Böcker an.

Julius Rosen sagt vor Gericht für Eduard aus und er kommt frei. Die Freude ist groß, auch weil Gundel sich mit Benno verlobt hat. Doch plötzlich erhält Eduard Papiere, die ihn schwer belasten und steht vor einer folgenschweren Entscheidung.

Deutschland 2020

Stab:

Buch: Robert Krause , Florian Puchert

Regie: Elmar Fischer

Darsteller:

Ulla Wolf (Elisa Schlott)

Gundel Wolf (Vanessa Loibl)

Margot Wolf (Anna Maria Mühe)

Christel Wolf (Katja Riemann)

Eduard Wolf (Thomas Sarbacher)

Walter Böcker (Hans -Jochen Wagner)

Tommy Weidner (David Schütter)

Benno Krasemann (Franz Hartwig)

Jürgen Vielhaber (Ludwig Trepte)

Julius Rosen (Rafi Guessous)

Alfred Mücke (Piet Fuchs)

Commander Jones (Tim Williams)

Winne (Leander Flores Müller)

Prof. Himmelreich (Stephan Bissmeier)

Sybille Himmelreich (Marleen Lohse)

Regina Küppers (Svenja Jung)