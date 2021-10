Der Prag-Krimi: Wasserleiche

Jan Koller, ein theaterverliebter Kommissar beim BKA in Berlin, soll den Tod seines in Prag ums Leben gekommenen Kollegen Frank Müller aufklären. Ausgerechnet Prag! Mit seiner Geburtsstadt verbindet Koller ausschließlich traumatische Kindheitserinnerungen. Doch er hat keine Wahl, er muss in die tschechische Hauptstadt.

Von Prager Seite wird ihm die kürzlich zur Streifenpolizistin degradierte Klára Majerova zur Seite gestellt. Für Klára, die einzig wegen ihrer Deutschkenntnisse mit der Ermittlung betraut wird, eine Gelegenheit, sich zu bewähren, würde Koller mit seinen unorthodoxen Methoden ihre Geduld nicht allzu sehr strapazieren.



Gemeinsam suchen die beiden Ermittler Franks in Prag lebenden Bruder Jörg auf und platzen mitten in dessen Hochzeit mit der bezaubernden Jitka. Eine eigenartige Stimmung beherrscht die Hochzeitsgesellschaft, die sich schnell in Halbwahrheiten und Falschaussagen verstrickt.



Statt auf langwierige Einzelverhöre setzt Koller auf eine ungewöhnliche Vorgehensweise: Alle Beteiligten spielen minutiös den Verlauf des Junggesellenabschieds nach, den Abend, an dem Frank zu Tode gekommen ist. Die Vergegenwärtigung des dramatischen Abends bringt alle Beteiligten an ihre Grenzen und manch schmerzliche Wahrheit ans Licht.

Stab:

Buch: Jaroslav Rudiš, Martin Behnke, Felix Benesch

Regie: Nicolai Rohde

Darsteller

Jan Koller (Roeland Wiesnekker)

Klára Majerova (Gabriela Maria Schmeide)

Frank Müller (Dirk Borchardt)

Jörg Müller (Hendrik Heutmann)

Jitka Müllerova (Alina Levshin)

Rene Wagner (Tom Keune)

Sven Müller (Max Hegewald)

Stand: 06.10.2021, 17:18