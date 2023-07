Video starten, abbrechen mit Escape Heimatküche mit Björn Freitag - Karibisch kochen mit Beni Tonka Einfach & köstlich. . 29:23 Min. . Verfügbar bis 29.07.2025. WDR.

Einfach und köstlich

Heimatküche mit Björn Freitag - Karibisch kochen mit Beni Tonka

Björn Freitag hat für diese Kochsession Beni Tonka eingeladen – und der hat gleich mehrere Heimatorte! Er lebt heute in Köln, wuchs in Hessen und in den USA auf. Seine Wurzeln reichen aber bis in die Karibik! Heute wird es also garantiert multikulti. Und getreu dem Motto der Sendung bleibt es: einfach und köstlich!