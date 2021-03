Dittsche (257) KW 11/2021 - Weiche Ohren - Karl Lauterbach - Unmuggeligkeit - Therapietiere - Schlagerparade

Chefvisite! Dittsche vertritt Ingo und nimmt hinterm Tresen telefonische Bestellungen entgegen. Nebenbei hat er in seiner Freizeit die halterlose Maske erfunden. Weiche Ohren eignen sich einfach nicht für FFP2. Geschäfte machen möchte er damit aber nicht, im Gegensatz zu einigen Politikern. Karl Lauterbach hingegen ist ja eigentlich ein reiner Arzt. Und weil er dadurch zu viel weiß, drosselt er sich selbst mit Hilfe seiner Fliege. In Ingo’s Imbiss verspürt Dittsche heute eine seltsame Unmuggeligkeit. Neben Kröti fehlen aktuell wohl auch die Kunden. Ohne Maske lässt Dittsche dennoch niemanden in Ingo’s Imbiss rein.