Dittsche (256) KW 10/2021 - Corona-Kaffee - Quarantäne - Jogi Löw - Dieter Bohlen - Chaos im Buckingham Palace - Hundemonarchie

Chefvisite! Aushilfskraft Dittsche hat sich sein Feierabend-Hobel redlich verdient. Für Jenser, den Bohnenkaffeetrinker hat Dittsche eine ganz feine Delikatesse dabei: frischen Corona-Kaffee. Aber nicht nur das. Dittsche glaubt, die wahren Beweggründe für den Abschied des Bundestrainer zu kennen. Und auch Dieter Bohlen hat sich jetzt bei DSDS verabschiedet. Läuft da etwa was mit dem DFB? Währenddessen sind im britischen Königshaus Rassismusvorwürfe erhoben worden. Prinz Philipp das Raubein kann aber nicht gemeint sein, der hat nämlich Herzkasper. Sein Schwächeln dient der Queen jetzt als Chance, das ganze Königshaus schnell noch umzubauen – zu einer Hundemonarchie.

Wenn Dittsche (Olli Dittrich) in seinem unverkennbaren Look mit Badelatschen, Jogginghose, Oberhemd und gestreiftem Bademantel den „Eppendorfer Grill“ betritt, ist wieder Zeit für eine ganz spezielle Aufarbeitung der tages- und wochenaktuellen Ereignisse. Mit Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (Jens Lindschau) wird wieder über das wirklich wahre Leben philosophiert und spekuliert. Dabei wird natürlich der ein oder andere „Hobel“ gekippt. Dittsche: „Bidde! Mein Mantel ist ja noch muggelich, es ist ein zeitloses, robustes Frottier! Und die Schumiletten haben auch noch ausreichend Grip für die reine Weltmeinung, jetz‘ ma‘ sagn. Also geht das weiter mit der Chefvisite, das perlt!“