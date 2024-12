Jürgen B. Hausmann: "Nach die Tage"

Comedy. . 01:27:29 Std. . Verfügbar bis 07.01.2025. WDR. Von Jürgen Beckers.

Verkatert sitzt der Hausmann Jürgen Beckers nach einer Silvesterfeier auf dem heimischen Schlachtfeld, das in der Vorwoche noch Weihnachtszimmer genannt werden konnte.

Ein neues Jahr beginnt, und mit ihm geht wirklich alles von vorne los: das Gute und Schöne und auch das nicht ganz so Wahre. Jürgen Beckers fasst, wie die meisten, gute Vorsätze und gibt sie wieder auf. Er will entrümpeln und lässt es bleiben, will den Karneval gemäßigter angehen und die Fastenzeit anschließend ernster nehmen. Sein Bühnenprogramm "Nach die Tage“ mit Musiker Harald Claßen wurde 2016 in der Arena Kreis Düren aufgezeichnet.