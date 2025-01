Gerburg Jahnke: "Wenne Mittwoch überlebs, is Donnerstach"

Comedy. . 58:03 Min. . UT . Verfügbar bis 18.01.2027. WDR. Von Claus Schmitz.

Gerburg Jahnke, Pionierin in der deutschen Comedy, wird 70. Bekannt wurde sie mit dem Duo Missfits und später als Gastgeberin der Ladies Night.

Kaum eine Künstlerin hat mehr dazu beigetragen, dass deutsche Comedy weiblicher wird. Zusammen mit Wegbegleiterinnen blickt sie zurück; nach 20 Jahren gibt es ein Wiedersehen mit Stefanie Überall, ihrer Partnerin beim Duo "Missfits": Beide sind Pionierinnen weiblicher Comedy und politischen Kabaretts – in einer Zeit, wo Frauen in diesem Metier viel Gegenwind entgegen schlug. Auch Jahre später bekam Jahnke dies noch zu spüren. Mit "Missfits" machte sie ihr Ding, konnte sich in der von Männern dominierten Welt durchsetzen.