1LIVE Köln Comedy Nacht XXL 2024

Comedy. . 02:51:04 Std. . Verfügbar bis 19.11.2024. WDR.

Torsten Sträter, Felix Lobrecht, Enissa Amani und viele mehr bei Europas größter Comedy Mixshow 2024!

Das Who is Who der deutschsprachigen Comedyszene: Moderator der Show ist Comedy Star Chris Tall. Mit ihm stehen Felix Lobrecht, Torsten Sträter, Kaya Yanar, Enissa Amani, Tony Bauer, Marco Gianni, Maria Ziffy und Anissa Loucif auf der Bühne.