Arschleder: das Smartphone-Spiel zum Bergbau

Screenshots aus der App

Unter Tage fahren, Kohle abbauen, Strecken freisprengen, ein Grubenpferd pflegen, den Kohle-Transport organisieren und sein Wissen über den Steinkohle-Bergbau unter Beweis stellen: All das können Nutzer auf spielerische Weise in der Gaming-App "Arschleder – Abschied von der Kohle" tun. Sie kann auf Android- und iOS-Smartphones oder -Tablets gespielt werden und ist kostenlos. Die App wurde von drei Absolventen des Cologne Game Lab im Auftrag des WDR entwickelt. Sie enthält eine Reihe ganz unterschiedlicher Minispiele, in denen die Spieler Begriffe und Abläufe des Bergbaus kennenlernen. Dass ein Arschleder überhaupt nicht peinlich ist, ist dabei nur ein Lern-Effekt des Spiels.

Der Auftakt der Spiele-Entwicklung war ein so genannter Game Jam, also ein Ideen-Workshop und -Wettbewerb, den der WDR gemeinsam mit dem Cologne Game Lab in Bochum veranstaltet hat. Dabei wurden verschiedene Spiel-Ideen skizziert und von einer Jury bewertet. Als Sieger ging schließlich das dreiköpfige Team hervor, das die App "Arschleder" nun entwickelt hat. Die fachliche Beratung in Bergbau-Fragen haben Experten der TH Georg Agricola und des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum übernommen.

Arschleder - Abschied von der Kohle

Die letzten Steinkohle-Bergwerke schließen, in unserem Smartphone-Spiel lebt die spannende Welt der Bergleute unter Tage weiter. Fahre mit dem Förderkorb unter Tage, lerne die verschiedenen Maschinen und Begriffe des Bergbaus kennen, bohre und sprenge Löcher, sorge dafür, dass die Kohle abtransportiert wird und sorge für gute Luft im Bergwerk. Kümmere dich um das Grubenpferd Tobias und gestalte eine Halde zu einem Park um.

Screenshots aus der App

In einem Kulturzentrum kannst du Andenken an den Bergbau sammeln. Im Laufe des Spiels lernst du den Alltag, die Arbeit und die Begriffe der Kumpel kennen und kannst spätestens beim Abschluss-Test beweisen, dass du weißt, was ein Arschleder ist und warum es gar nicht peinlich ist.

Die App ist für alle Altersgruppen geeignet – Kinder, die noch nicht lesen können, brauchen bei einigen Spielen die Hilfe von älteren Kindern oder Erwachsenen.

"Arschleder – Abschied von der Kohle" ist die spielerische Vertiefung der Sendung "Abschied von der Kohle".