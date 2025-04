Es ist umstritten, ab wann die Küken im Ei Schmerz spüren. Ein Gutachten der TU München kommt zu dem Schluss, dass das wohl erst ab dem 13. Tag möglich ist. Der Deutsche Tierschutzbund geht vom sechsten Tag aus. Doch so früh lässt sich das Geschlecht jetzt noch nicht zuverlässig erkennen.

Forschende in der ganzen Welt suchen nach Methoden zur Geschlechtsbestimmung. Drei sind schon kommerziell anwendbar, so das Bundeslandwirtschafsministerium: Flüssigkeitsbasierte Verfahren erkennen das Geschlecht bei neun Tage alten Hühnerembryonen. Dazu muss jedes Ei geöffnet werden. Eine andere Methode funktioniert per Durchleuchtung, so lässt sich das Geschlecht am 13. Tag erkennen.

Das Problem dabei: Die Methode funktioniert nur bei etwa der Hälfte der Legehennen, nämlich den sogenannten "Braunlegern" – Rassen, die braune Eier legen. Eine dritte Möglichkeit, das Geschlecht zu bestimmen: Ein MRT-Scanner erkennt männliche Geschlechtsorgane im Ei. Das funktioniert ab Tag 12. Weitere Methoden werden entwickelt.