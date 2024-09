Eltern, Lehrpersonen und Ausbilder:innen: Wir haben schon früh gelernt – wer uns was beibringen will, ist in der Regel älter als wir. Dabei können auch ältere Menschen von Erfahrungen profitieren, die jüngere in ihrem Leben schon gemacht haben. Wir zeigen dir sechs Bereiche, in denen ältere und jüngere Menschen sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können.