Gemeinsam statt einsam

Was machen andere Länder gegen Einsamkeit?

Großbritannien erklärte schon 2018 die Bekämpfung von Einsamkeit zur nationalen Aufgabe. Politische Entscheidungen sollen seither so getroffen werden, dass sie Einsamkeit nicht bestärken. Auch in Japan ist Einsamkeit in der Bevölkerung ein großes Thema. Deswegen gibt es dort ein Einsamkeitsministerium, das sich extra für die Förderung sozialer Kontakte einsetzt.

In Singapur wurde das Thema bereits städtebaulich berücksichtigt. Seit 2017 gibt es dort ein Hochhaus, das Kampung Admiralty, in dem die Bewohner:innen wie in einem Dorf zusammenleben können. Selbst wenn man dort eine Wohnung alleine bewohnt, gibt es viele direkte Anschlusspunkte zu den Nachbar:innen: