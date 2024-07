Singen: Darum tut es (in Gemeinschaft) so gut

Singen für bessere Noten!?

Forschende der Universität von British Columbia in Kanada haben die Schulnoten von mehr als 110.000 Teenager:innen an High Schools verglichen. Dabei kam heraus: Wer in der Schule Musik macht, hat in Englisch und in naturwissenschaftlichen Fächern bessere Noten.

Das Besondere an dieser Studie ist: Hier wurde ganz genau hingesehen. Viele Störfaktoren wurden herausgerechnet. Es ist also nicht so, dass nur die Schüler:innen am Musikunterricht teilgenommen haben, die sowieso schon gut in der Schule waren.