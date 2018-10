Rami Malek im 1LIVE Interview

Video: Ryan Reynolds, Josh Brolin und Zazie Beetz im 1LIVE-Interview

Marvels unkonventionellster Anti-Held Deadpool geht in die zweite Runde. Seit dem 15. Mai ist "Deadpool 2" in den Kinos. Zum Kinostart haben sich die drei Hauptdarsteller Ryan Reynolds, Josh Brolin und Zazie Beetz mit Marcel Emmel zum Kino-Interview getroffen um ihm einige Einblicke in den zweiten Teil zu geben. | video