1982 von Marteria & Casper ist das "Beste Album"!

Ihr habt abgestimmt und entschieden: Die 1LIVE Krone 2018 in der Kategorie "Bestes Album" geht an Marteria & Casper mit 1982. Ebenfalls nominiert in der Kategorie waren Trettmann, Roosevelt, Bosse, Joris, OK Kid. | mehr