Die Stars aus The Gray Man im 1LIVE Kinointerview

Video: SIMU LIU, AWKWAFINA UND REGISSEUR DESTIN DANIEL CRETTON IM 1LIVE INTERVIEW

Am 02.09.2021 startet der Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" bei uns in den deutschen Kinos. In dem Actionfilm von Regisseur Destin Daniel Cretton geht es um Shang Chi, der an die mysteriöse Terrororganisation Ten Rings gerät. Im Interview mit 1LIVE Kinomann Marcel Emmel verrät uns Schauspieler Simu Liu, wie er an die Hauptrolle des Shang Chi kam. Auch Destin Daniel Cretton spricht mit uns im Interview über die unzähligen Filmaufnahmen. | video