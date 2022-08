Idris Elba aus "Beast" im 1LIVE Kinointerview

Video: Ewan McGregor und Hayden Christensen aus Obi-Wan Kenobi im 1LIVE Kinointerview

Am 27. Mai 2022 startet "Obi-Wan Kenobi", die neue Serie der Star Wars-Ära, auf Disney+. Ewan McGregor kehrt hierbei in seine berühmte Rolle als Obi-Wan Kenobi zurück und Hayden Christensen ist wieder als Darth Vader zu sehen. Regisseurin Deborah Chow hat sich in der Serie auf die ikonische Figur des Obi-Wan fokussiert, über den bislang in der Star Wars Saga nicht viel bekannt war, und somit eine Serie entwickelt, die sich in seinen Kopf hineinversetzt. 1LIVE Kinomann Marcel Emmel hat mit Ewan McGregor und Hayden Christensen über die neue Serie gesprochen. | video