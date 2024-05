Nachhaltige Mode: So kann sie Spaß machen

Herausforderungen der Modeindustrie

Die Textilindustrie ist der viertgrößte Umweltverschmutzer und auch ein bedeutender Player, wenn es um Wasserverbrauch und Flächennutzung geht. Trotzdem geht der Trend bei Verbraucher:innen: zu immer kürzeren Tragzeiten einzelner Artikel.

Doch nicht nur ökologisch, sondern auch sozial steht die Textilproduktion in der Kritik. Der Druck nach preisgünstigen Produkten führt oft zu unfairen Arbeitsbedingungen. Am meisten davon betroffen sind weibliche Arbeitskräfte, die in der Produktion den größten Anteil der Mitarbeitenden ausmachen.

Die Europäische Kommission reagiert mit der Entwicklung einer Strategie, die eine nachhaltige und kreislauffähige Textilindustrie vorsieht. Im Fokus steht die Verantwortung der Hersteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette, angefangen von der Produktion bis hin zur Entsorgung ihrer Produkte.

Aber auch wir als Verbraucher:innen können den Textilmarkt aktiv mitgestalten, indem wir Alternativen zu Fast-Fashion nutzen. Durch innovative Konzepte können wir trotzdem Spaß am Stöbern haben, selber kreativ werden und auch noch Geld sparen.