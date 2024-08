Keine Angst vor falschen Entscheidungen

Vor allem in unseren 20ern und 30ern müssen wir schwierige Entscheidungen treffen. Was will ich studieren? Möchte ich heiraten? Will ich Kinder? Welcher Job passt zu mir? Menschen entwickeln unterschiedliche Methoden, mit schwierigen Entscheidungen umzugehen und zu einer Lösung zu kommen. Aber wir alle kennen wahrscheinlich auch das Gefühl der Überforderung. Was hilft, wenn wir einfach nicht wissen, was das Richtige ist?

Einfach mal testen!