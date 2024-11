Für Minimalist:innen wie sie bedeutet das Freiheit. Sie braucht weniger Zeit zum Aufräumen und Putzen, zum Shoppen, zum Sich-Gedanken-Machen um Dinge. Sie steht nicht mehr vorm Kleiderschrank und überlegt, was sie anzieht.

Und der Gewinn für sie ist auch ein Gewinn für uns alle, denn die Ressourcen unserer Erde decken unseren Konsum nicht. Wenn alle Menschen leben würden, wie wir in Deutschland, bräuchten wir statistisch dreimal so viele Ressourcen, wie der Planet hergibt.

Kleiner Wohnen: Tiny Houses als neue Wohnform

Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf in Deutschland beträgt laut Umweltbundesamt über 47 Quadratmeter. Einen Gegentrend setzt da die Tiny House-Bewegung. Die Mini-Häuschen haben eine Nutzfläche zwischen 15 und 45 Quadratmetern. Die Motive der Bewohner:innen sind geringere Kaufpreise oder Mieten, aber auch Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit.

Eine ganz besondere Tiny House-Siedlung ist " Minitopia " in s-Hertogenbosch in den Niederlanden. Kleiner kann man hier leben, aber in schick: Designerarchitektur und ungewöhnliche Baumaterialien wie Container, Strohballen oder Baumarkt-Regale auf einem gemeinsam angemieteten Grundstück. Das Konzept geht in den Niederlanden so durch die Decke, dass schon über 1000 Leute auf der Warteliste für einen Stellplatz auf dieser oder einer anderen Siedlung des Projekts stehen. Die Gründer expandieren immer weiter.

Auch in Deutschland ist die Sehnsucht nach Tiny Houses groß. So zeigen zum Beispiel die Statistiken großer Suchmaschinen, dass die Deutschen seit Jahren häufig zu dem Thema im Internet recherchieren. Aber die Hürden durch die Landesbauordnungen sind groß. Bisher gibt es in Deutschland daher nur sehr wenige Tiny Houses auf Privatgrundstücken oder Campingplätzen.

Minihäuser gelten in Zeiten von Wohnungsknappheit im Sinne der Flächennutzung als nicht nachhaltig. Denn sie verbrauchen viel Fläche für wenig Wohnraum, im Vergleich zu mehrstöckigen Mietshäusern. Viele Gemeinden suchen deshalb nach Lösungen, wie Tiny Houses trotzdem gebaut werden können. Zum Beispiel auf Flächen, die für konventionelles Bauen nicht geeignet sind oder nur temporär zur Verfügung stehen.

Weniger arbeiten: durch Frugalismus

Der Frugalismus ist eine neue Bewegung, deren Anhänger:innen das Ziel verfolgen, durch ein besonders sparsames Leben weniger bis gar nicht mehr arbeiten zu müssen. Nach diesem Lebensmotto arbeitet eine Person beispielsweise kurze Zeit, baut sich ein Vermögen auf und lebt dann bescheiden von den Erträgen. Mit der gewonnenen Zeit betätigt sie sich sinnvoll für die Gemeinschaft. So die Idee.