So sollen Frachtschiffe in Zukunft klimafreundlicher fahren 

Wie kann der Treibstoffbedarf gesenkt werden?

Der klimafreundlichste Treibstoff ist der, der gar nicht erst verbrannt wird. Einer der leichtesten Wege, Treibstoff einzusparen, ist über Landstromanschlüsse im Hafen. Während der Liegezeit laufen die Maschinen weiter, da Strom für Kühlcontainer, Beleuchtung und Computer benötigt wird. Nach Plänen der EU soll es ab 2030 Pflicht sein, Schiffe in europäischen Häfen an die Steckdose anzuschließen.

Potential für Einsparung besteht auch beim "Fouling", dem Befall des Schiffsrumpfes durch Meerestiere. Wenn dieser reduziert wird, sinkt der Widerstand des Schiffs erheblich, und es wird wesentlich weniger Treibstoff benötigt. Außerdem kann so die Verbreitung von invasiven Arten minimiert werden. Viele Antifouling-Anstriche sind allerdings umweltschädlich. An einem Lack, der durch Stromfluss Fouling verhindert, wird gerade am Fraunhofer-Institut in Halle geforscht.