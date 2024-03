Schluss mit Wegwerf-Handys: Nachhaltige Smartphones

Weniger Elektroschrott durch modulare Smartphones

Eine Entwicklung hin zu nachhaltigen Smartphones sind modulare Geräte. Bei denen sind die einzelnen Teile in Modulen verbaut, die zusammengesteckt werden. So ist kein Kleber nötig und einzelne Teile sind austauschbar. Der Vorteil daran: Sie sind leichter zu reparieren und können an spezifische Vorlieben angepasst werden. Allerdings kommen die modularen Smartphones auf dem Markt nicht an die Leistung von Top-Modellen heran.