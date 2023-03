Innovative Windenergie – 8 Ideen für die Zukunft

Der Winddrache ist mit einem Halteseil am Boden an einem Mast befestigt. Er fliegt beim Aufsteigen in Achterschleifen, wodurch der größtmögliche Zug an der Leine für die Energiegewinnung erreicht werden kann. Durch den permanenten Zug wird ein Generator in der Winde angetrieben – so wird Strom erzeugt.

Das System ist in einen Container eingebaut und kann so örtlich flexibel und platzsparend aufgebaut werden – beispielsweise auf einem Schiff.

7. Strom aus Fahrtwind

Durch vorbeiziehende Autos, Busse und LKWs entsteht auf Straßen und Autobahnen teilweise starker Wind. Der aus der Türkei stammende Bauingenieur Kerim Deveci will diesen Fahrtwind zu Strom machen. Zusammen mit seinem Team entwickelte er eine Vertikal-Turbine, die er für eine Testphase auf einem Mittelstreifen in den Straßen Istanbuls platzierte.