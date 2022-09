Deutschland ist Retouren-Meister: Jedes vierte Paket geht zurück

Ein neues Shirt, ein Paar Sneaker oder vielleicht die Hose, die gerade im Sale ist: In Deutschland wird viel und gerne online bestellt. Eine Studie der Uni Bamberg zeigt aber auch: Jedes vierte Paket wird zurückgeschickt. Das ist so viel wie in keinem anderen Land in Europa. Aber woran liegt das?

Rücksendungen fast immer kostenlos

Da kommen gleich mehrere Gründe zusammen. Zum einen sind die Rücksendungen in Deutschland meist kostenlos. Nur jeder zehnte Händler erhebt eine Gebühr dafür, in anderen Ländern in Europa ist es jeder zweite. Zudem sind die Fristen für die Rücksendungen in Deutschland deutlich großzügiger als in anderen Ländern. Und: Bei uns wird deutlich öfter auf Rechnung bestellt. Wenn man noch nichts bezahlt hat, ist es einfacher, etwas zurückzuschicken. Die Zahlung muss schließlich nicht rück-abgewickelt werden.