Female Empowerment: Inspirierende Projekte für mehr Gleichstellung

Eine andere Initiative: In Hannover gibt es eine Stadtführung, die die Geschichten “vergessener” Frauen wiederbeleben möchte. Während des Spaziergangs durch die Stadt berichten die Guides von mutigen Frauen, die sich in der Vergangenheit verschiedenen Widrigkeiten gestellt haben. Ähnliche Angebote gibt es auch an weiteren Orten, wie Düsseldorf oder Köln.

Es ist wichtig, dass Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbarer werden. Das beweist zum Beispiel der “Scully Effekt”: Dana Scully war die Protagonistin einer erfolgreichen FBI-Serie in den 90er Jahren. Bis dahin waren Frauen auf der Leinwand selten in männlich-dominierten Berufen zu sehen. Frauen, die die Serie in ihrer Jugend geguckt haben, haben sich häufiger für eine Karriere im naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich entschieden. Das hat eine Umfrage ergeben, die von einem Medienforschungsinstitut durchgeführt wurde. Scully wurde also zum Vorbild vieler Frauen.