Loben statt motzen! Einfach mal Danke sagen

Hier können auch Sie sich bei einem Menschen bedanken, der Sie auf ihrem Bildungs- und Lebensweg einen entscheidenden Schritt vorangebracht hat: Erzählen Sie uns Ihre Geschichte und senden Sie einem Menschen ihre persönliche Wertschätzung als Video.

Video aufnehmen und hochladen

Einfach per Handy ein Video aufnehmen: An welchen Menschen, welche Lehrerin, welchen Trainer denken Sie noch heute zurück? Was haben Sie von ihr oder ihm gelernt? Was wollen Sie ihr oder ihm heute sagen?

Das Video können Sie dann einfach über unser Upload-Tool hochladen. Wir versehen das Video mit unserem #dankdir-Logo, veröffentlichen es in unsrer #dankdir-Galerie. Sie können es so danach an die entsprechende Person verschicken oder über Ihre Social Media-Kanäle posten.

Mit der Aktion #dankdir setzt die ARD-Themenwoche ein Zeichen der Wertschätzung und rückt die Menschen in den Mittelpunkt.