Troll. Eine Liebesgeschichte

Eine moderne Fabel um Natur und Wildnis, um das Tier in Mensch wie Troll

Was frisst eigentlich ein Troll? Und darf man wilde Tiere in einer 60 m² -Wohnung halten? Die Fragen muss sich der junge Fotograf Mikael stellen, nachdem er das verletzte Tier nachts in seinem Hinterhof gefunden hat. Es ist ein junger Troll, kein Zweifel, den Mikael in seinem Apartment gesund pflegt und den er nach einem Kinderbuch Pessi nennt. Bald kreisen alle seine Gedanken um das Wesen, das auf den ersten Blick nichts von einem mythologischen Dämon an sich hat.

Laut Zoologie gehören die Trolle zur Raubtiergattung der Felipitheciden. Aber ist der Troll wirklich nur ein Tier? Seinem Duft können jedenfalls sowohl Männer als auch Frauen kaum widerstehen. Nicht nur ein Ex-Liebhaber und eine schwule Zufallsbekanntschaft sind von Mikaels neuem Fluidum hingerissen, auch sein arroganter Chef in der Werbeagentur und die verängstigte philippinische Nachbarin tun plötzlich Dinge, von denen sie vorher nicht zu träumen gewagt hätten.