Nach dem spannenden Thriller " Mixed Blood " von Krimi-Autor Roger Smith

Auf der Flucht vor dem Gesetz landet Jack Burn (Ulrich Matthes) mit seiner Familie in der südafrikanischen Metropole. Sonne, Strände, Berge, Meer - in den weißen Villenvierteln ist Kapstadt ein Paradies. So zunächst auch für die Burns. Aber Dreiviertel der Bevölkerung leben in armen Gegenden, wo Kriminalität, Gewalt und Drogen den Tag bestimmen. Als zwei Gangmitglieder aus diesen "Cape Flats" bei den Burns eindringen, bringt Jack die beiden um und entsorgt die Leichen. Alles soll nach Bandenkrieg aussehen. Doch der brutale und korrupte Polizist Rudi Barnard (Christian Redl) ahnt etwas. Als Barnard selbst unter Druck gerät, will er aus der Sache Kapital schlagen - und entführt Jacks kleinen Sohn Matt.