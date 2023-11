Jan Delay gewinnt den Krone Sonderpreis

In einem Jahr, in dem Musikfans auf der ganzen Welt ein halbes Jahrhundert Hip-Hop feiern, setzt die 1LIVE Krone ein besonderes Zeichen: Jan Delay, der nicht nur auf eine beeindruckende 25-jährige Karriere zurückblickt, sondern auch einen prägenden Beitrag zu 50 Jahren Hip-Hop in Deutschland geleistet hat, wird mit dem Sonderpreis für sein herausragendes Schaffen ausgezeichnet.

"Jan Delay ist ein großer Künstler, der unsere Musiklandschaft nachhaltig beeinflusst hat. Seine einzigartige Persönlichkeit und sein unverwechselbarer Stil haben ihn zu einem Vorbild für viele gemacht", so Andreas Löffler, Musikchef von 1LIVE. "Die Verleihung des Sonderpreises ist eine verdiente Anerkennung für seine großartige musikalische Karriere."