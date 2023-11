Die als Mitglieder der Band Tokio Hotel bekannt gewordenen Brüder werden für ihren Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" geehrt. Die beiden liefern mit ihrem kurzweiligen Sinnieren über den Alltag kurzweilige und selbstironische Unterhaltung ab. Die 1LIVE Kronen werden am 30. November in Bielefeld vergeben. Die meisten Preisträger werden erst am Abend der Veranstaltung bekannt gegeben: die Radiohörer dürfen über die Nominierten abstimmen.