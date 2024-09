Inklusion: Wie gestalten wir Schulen für alle?

" Das Problem ist die Doppelstruktur. Wir versuchen, beides hinzukriegen. Dadurch sind viele sonderpädagogische Lehrkräfte in den Förderschulen gebunden ", sagt Prof. Dr. Birgit Lütje-Klose. Dabei könnte das Know-how aus den Förderschulen auch an den Regelschulen problemlos eingesetzt werden. Denn dort hat man die Qualifikation, das Wissen und die Erfahrung, die oft an den inklusiven Regelschulen fehlen.

Die "Schule ohne Schüler" ist ein Kompetenzzentrum

Ein Konzept dabei: " Schulen ohne Schüler ". Die Förderschule wird zum Kompetenzzentrum umgewandelt, die Kinder gehen an Regelschulen und die Lehrkräfte der Zentren kommen zu den Kindern an die einzelnen Schulen. Das entlastet die Schulen und die Kinder wachsen in einem inklusiven Umfeld auf.

Innerhalb Deutschlands ist Bremen ein Vorreiter für inklusive Schulen. Dort wurden schon viele Regelschulen inklusiv aufgestellt und Förderschulen damit überflüssig. Hier wurden 2023 nur 0,5 Prozent aller Kinder in Förderschulen eingeschult – ein Bruchteil des Durchschnitts aller Bundesländer. Auch an anderen Orten gibt es mittlerweile Vorzeige-Schulen, doch von einem systematisch inklusiven Schulsystem sind wir noch weit entfernt.