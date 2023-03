Wie lebt es sich als Drinnie in einer extrovertierten Welt, Chris Sommer?

kugelzwei: Du stehst in der Öffentlichkeit – mit eurem Podcast. Aber man kennt dich zum Beispiel auch aus dem ZDF Magazin Royale in der satirischen Rolle von Christian I. M. Sommer, mit deiner Rubrik: "Tipps von Oben herab, der neutrale Ratgeber". Also da ist nichts mit Komfortzone. Wie passt das zusammen mit dem Drinnie-Dasein?

Chris: Wenn es darum geht, vor der Kamera zu stehen oder auf der Bühne, dann ist da bei mir ein Gefühl von Kontrolle über die Situation. Da kommt in der Regel niemand von der Seite, der einen ungewollt in ein Gespräch verwickelt. Vor der Kamera spiele ich häufig Sachen, die ich selbst schreibe. Das ist dann die maximale Kontrolle, weil ich bestimmen kann, was ich sage und sogar was die anderen Personen, die mit mir spielen, sagen sollen.