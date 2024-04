Besties for Life!? Freundschaften finden, schließen und halten 

Wenn es üblicher wäre, auf Veranstaltungen platonische Freund:innen mitzubringen, dann würde das vielleicht weniger Druck auslösen. Wir müssten nicht allein dort aufkreuzen und könnten so zum Beispiel schwierige Familienfeiern besser durchstehen. Außerdem erleben wir dann vielleicht öfter wichtige Ereignisse im Leben unserer Freund:innen mit und die Freundschaft wird enger.

Auch auf rechtlicher Ebene können romantische Beziehungen – besonders im Bund der Ehe – eine andere Stellung einnehmen als eine Freundschaft. Aktuell wird daher auf politischer Ebene das Konzept von Verantwortungsgemeinschaften entworfen und diskutiert. Auch jenseits von Ehe und Liebesbeziehungen könnten Menschen so rechtlich Verantwortung füreinander übernehmen und zum Beispiel Auskunftsrechte im Krankenhaus erhalten.

Zwischen High-Five und langer Umarmung: Körperliche Nähe in Freundschaften

Während die einen sich zur Begrüßung kurz brüderlich auf die Schulter klopfen, drücken die anderen sich innig: Körperliche Nähe wird in Freundschaften unterschiedlich ausgelebt. Inwiefern man körperliche Nähe zulässt oder Zärtlichkeiten austauscht, ist je nach Person und Konstellation ganz individuell. Frauen haben in unserer westlichen Welt laut Geschlechterforschung mehr Körperkontakt in Freundschaften als Männer.

Wie viel Zärtlichkeit es in Freundschaften gibt, kann vom kulturellen Hintergrund abhängen und wird in unterschiedlichen Ländern anders gelebt. Händchenhalten in Männerfreundschaften ist zum Beispiel in Teilen Afrikas und Indiens ganz üblich.