Keine Energie für Smalltalk? 5 Lösungen für Introvertierte

Ein Restaurant im Münsterland setzt so einen Roboter zum Beispiel schon ein – allerdings unterstützt dieser die anderen Kellner:innen nur bei ihrer Arbeit. Es gibt aber durchaus auch schon Läden, in denen gar keine anderen Menschen mehr kellnern und du nur von Robotern bedient wirst. In einem Café in New York bereitet dir ein Roboter sogar deinen Kaffee zu – unerwünschte Fragen stellt der dir definitiv nicht.

5. Mini-Stimmungsampel

Für das Büro, die Uni oder in der Schule könnte eine Mini-Stimmungsampel noch ein praktisches Gadget mit einem Augenzwinkern sein. Dort kannst du dann einfach einstellen, ob du heute eher offen, geht so offen oder gar nicht offen für Smalltalk bist. So wissen die anderen um dich herum direkt, wie deine Stimmung heute ist und können entsprechend sensibel mit dir umgehen. Aber Rücksicht beruht auf Gegenseitigkeit: Deshalb wäre es gut, die Ampel freundlich zu erklären, bevor sie zum Einsatz kommt, um niemandem vor den Kopf zu stoßen.

Solche Mini-Ampeln kann man zum Beispiel im Internet bestellen. Alternativ könnten sich Introvertierte, die generell eher nicht angesprochen werden möchten, einen entsprechenden Sticker oder Button irgendwo sichtbar anbringen. So wüsste auch direkt jede:r in der Umgebung, dass du heute mal etwas Zeit für dich in Ruhe brauchst.

